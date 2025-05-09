Bursa’da Konser Gerçekleşti, Gülsin Onay

BURSA’DA MÜZİK DOLU BİR GECE

Bursa’da düzenlenen “Senfoniye Müzikal Bir Yolculuk” konseri, Nilüfer Oda Orkestrası’nın büyüleyici performansı ile gerçekleşti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan bu özel etkinlikte, ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞEF DENİZ TAN’IN YÖNETİMİ

Konseri, şef Deniz Tan yönetti. Gecede performans sergileyen piyanist Onay, Ludwig Van Beethoven’ın “Cariolan Overture” ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Allegro”, “Romance” ve “Allegro Assai” gibi unutulmaz eserlerini Nilüfer Oda Orkestrası’nın eşliğinde seslendirdi.

ALKIŞLARLA DESTEKLENDİ

Konserin sonunda, Gülsin Onay ve Nilüfer Oda Orkestrası, Bursalı müzikseverler tarafından coşkuyla alkışlandı. Bu etkinlik, müzik tutkunları için keyifli bir deneyim sundu ve geceyi taçlandırdı.