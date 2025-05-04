Bursa’da Konser Verildi, İlgi Yoğun

BURSA’DA KONST SÜREKLİLİĞİ

Bursa şehrinde düzenlenen “Turan’a Doğru” etkinliği, Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç’un sahne performanslarıyla renklendi. Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, sanatçılar “Ceddin Deden”, “Türkiyem” ve “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” gibi eserleri dinleyicilere sundu.

Etkinliğe, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta ve Ülkü Ocakları’nın birçok üyesi katılım sağladı. Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle dikkat çekti.