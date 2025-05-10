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Bursa’da Korkutucu Yangın: Çatı Yandı

YANGIN ANI ALARM VERDİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı’da bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, çatı katını kapladı. Alevlerin hızla yükselmesiyle birlikte bölgedeki insanlar büyük endişe duydu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürebildi. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirici bir gelişme oldu, ancak binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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