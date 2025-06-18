Bursa’da Kurye Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Duaçınarı Vişne Caddesi’nde yaşanan bir olayda, paket teslimatı yapan bir kurye ile dönüş yapmak isteyen bir servis sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle bir tartışma başladı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik, hızla büyüdü.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, servis aracından inen iki kişi, kuryeye yönelik fiziksel bir saldırı gerçekleştirdi. Kuryenin bu saldırılardan kurtulmak için çareyi koşmakta bulduğu görüldü. Olay yerinden hızla uzaklaşan kurye, saldırıdan herhangi bir yara almadı.

KAMERALARA YANSIMASI

Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, kurye ile servis sürücüsü arasındaki tartışmanın ardından yaşananları net bir şekilde ortaya koyuyor.