Bursa’da Kurye Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’da bir kurye, tartıştığı şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Genç adam canını zor kurtararak olay yerinden hızla uzaklaşırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Yıldırım ilçesindeki Duaçınarı Vişne Caddesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Alınan bilgilere göre, paket teslim eden bir kurye ile dönüş yapmak isteyen bir servis sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma yaşandı. Tartışma giderek büyüyünce, sürücüler araçtan inerek kuryeye tekme tokat saldırdı.

KURYEYİ KURTARAN ANI

Aldığı darbelerden kaçmaya çalışan kurye, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Neyse ki, kurye saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.