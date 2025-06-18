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Bursa’da Kurye Tekme Tokat Saldırıya Uğradı

Olayın Gelişimi

Bursa’da bir kurye ile tartışan iki şahıs, genç adama saldırdı. Kurye, canını zor kurtararak olay yerinden kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olayın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi’nde meydana geldiği bildiriliyor.

Tartışmanın Sebebi

Edinilen bilgilere göre, paket teslimatı gerçekleştiren kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme konusunda bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücüler, araçtan inerek kuryeye tekme ve tokatla saldırdı.

Kuryenin Kaçışı

Darbelerden kurtulmak isteyen kurye, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anları, olayın çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Neyse ki, kurye bu saldırı sırasında yara almadan kurtulmayı başardı.

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