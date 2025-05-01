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“Bursa’da Leyla İle Mecnun” Oyun

OYUNUN TANITIMI

“Leyla ile Mecnun Değil” adlı tiyatro oyunu, Bursa’da izleyici ile buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen bu oyun, Bülent Emrah Parlak tarafından yazılmış ve Murat Eken tarafından yönetilmiş. Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanma sürecine iki gün kala çevrelerindeki sevilen bir kişinin ölümünü ve bunun ardından yaşananları merkeze alıyor.

SANATSEVERLERDEN BEĞENİ

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, sahne performanslarıyla Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Gecenin sonunda, Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncuların uzun süre alkışlandığı belirtiliyor. Bu performans, izleyicilerde derin bir etki bırakıyor.

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