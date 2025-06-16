Bursa’da LGS’de Yanlış Kitapçık Dağıtıldı

HATA SONRASI KİTAPÇIK DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavın ilk oturumunda öğrencilere yanlış kitapçık dağıtıldı. Sınav başladıktan 15 dakika sonra görevlilerin hatayı fark etmesiyle birlikte, sınav esnasında kitapçık değişimi yapıldı. Bu durum, öğrencilerde büyük bir stres yaratarak gözyaşlarıyla sonuçlandı. Veliler ise durumu savcılığa taşıyarak sınavın tekrarlanmasını talep etti.

VELİLER HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı LGS’nin Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi’nde 01 No’lu salonda ilk oturuma giren öğrencilere yanlış kitapçık verildi. 75 dakika sürecek bu oturumun başlamasından 15 dakika sonra hatanın fark edilmesiyle kitapçıklar değiştirildi. Ancak bu değişiklik, öğrencilerde kafa karışıklığına ve stresin artmasına yol açtı. Sınav sonrası öğrenciler, yaşadıkları durumu ailelerine aktarınca veliler de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

ŞİKAYETLER İFADE EDİLDİ

Velilerden Salih Bilge, çocuğunun sınavda yaşadığı stresi ve saatler süren gözyaşlarını anlattı. “’Baba benim 1 yıllık emeğimin karşılığını kim verecek?’ diye soruyor” diyen Bilge, yaşanan durumun öğrenciler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Sınav güvenliği sağlanamadığı için çocukların psikolojileri bozuldu. Bu durumun düzeltilmesini ve eş değer bir sınav yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK ETKİSİ

Bazı öğrencilerin sınav sırasında kitapçıklarının birkaç kez değiştirildiğini belirten veli Sevcan Egemen, yeğeninin sınav çıkışında moral olarak bozuk olduğunu ifade etti. Sınav esnasında yaşanan karmaşanın çocuklar üzerinde çok olumsuz sonuçlar doğurması, bazı öğrencilerin “Acaba yanlış mı yapıyoruz?” endişesini taşımalarına neden oldu. Egemen, “Sınav sonrası hala ağlayan çocuklar vardı. Bunların gelecekleri için çok önemli” diyerek hukuki süreci başlattıklarını ifade etti.

Sınavda yaşanan karışıklık, Türkiye genelinde bir tartışma yaratırken, velilerin talebi ise eğitim otoriteleri tarafından ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olarak kaydedildi.