Bursa’da LGS Sınavı Başladı

ULAŞIM HİZMETLERİ ETKİLİ OLDU

Bursa ve çevresindeki illerde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Bursa’da, okul çevresinde güvenlik güçleri, sınav öncesinde olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Sınav saatinde aileleriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler, salonlara geçerek sınav hazırlığı yaptı. Sınav esnasında bazı veliler, okul dışında dua ederek çocuklarını beklemeye başladı.

ÇANAKKALE’DE YARDIMA KOŞAN TRAFİK POLİSLERİ

Çanakkale’de, 12’si merkezde olmak üzere toplam 31 okulda 310 salonda 4929 öğrenci LGS’ye girdi. Öğrenciler, saat 09.30’dan önce aileleriyle okullara geldi. Sınıflara yerleşmelerinin ardından velilerin okul çevresinde heyecanlı bekleyişi başladı. Kimliğini kaybeden veya yanlış okula giden öğrencilerin imdadına, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik polisleri yetişti. Bu polisler, 112’yi arayarak yardım isteyen öğrencileri bulundukları yerden alarak okullarına en hızlı şekilde ulaştırmak için büyük çaba sarf etti.

ESKİŞEHİR VE BALIKESİR’DE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de sınavın gerçekleştirileceği okullara aileleriyle gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından içeri alındı. Aileler, sınav süresince okul bahçesinin dışında bekledi. Balıkesir’in 20 ilçesinde toplam 11 bin 750 öğrenci LGS’ye girdi. 20 ilçede yer alan 53 okulda kurulan 738 salona aileleriyle gelen öğrenciler, sınavdan yarım saat önce içeri alındı. Öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından saat 09.30’da sınava başladı. Saat 12.50’de sona erecek olan sınav için ailelerin okul çevresindeki heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

BİLECİK, YALOVA VE KÜTAHYA’DA DURUM BENZER

Bilecik’te sınavın yapılacağı okullara aileleriyle gelen öğrenciler, gerekli güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı. Dışarıda bekleyen veliler, zaman zaman birbirleriyle sohbet edip dua ediyor. Yalova’da da 12 okulda 201 salonda toplam 3 bin 200 öğrenci, kontrollerin ardından LGS’ye katıldı. Sınav salonlarına giren öğrenciler kadar dışarıdaki aileler de büyük bir heyecanla bekliyor. Okul çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek olumsuz durumlara karşı da tedbir aldı. Kütahya’da ise aileleriyle sınavın olduğu okullara gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından içeri alındı. Aileler, çocuklarını okul dışında sabırla beklemeye devam ediyor.