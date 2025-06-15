Bursa’da LGS’ye 40 Bin 417 Katıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN LGS’YE YOĞUN KATILIM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen LGS sınavına, Bursa’da 139 okul ve 2 bin 618 salon ile 40 bin 417 öğrenci katılıyor. Bu büyük organizasyonda 5 bin 800 öğretmen görev alırken, okul çevrelerinde güvenlik için 810 polis de hazır bulunuyor. Sınav, saat 09.30’da başlayarak, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularının bulunduğu ilk oturum saat 10.45’te sona eriyor. Ardından ikinci oturum 11.30’da başlayarak, 12.50’de tamamlanıyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Şehit Esat Akbaba Okulu’nda yer alan LGS sınavına katılacak bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark ediyor. Motosikletli trafik polisi, öğrenciyi evine götürerek kimliğini almasına yardımcı oluyor ve bu sayede öğrenci son anda sınava yetişiyor. O sırada okul çevresinde bekleyen veliler, bu duygusal anları cep telefonlarıyla kaydediyor.