Bursa’da LGS’ye Yanlış Kitapçık Verildi. Öğrenciler Sınavda Stres Yaşadı. Veliler Suç Duyurusunda Bulundu. Sınavın Tekrarı İstendi. Çocuklar Gözyaşlarıyla Sınavı Tamamladı. Hatalı Dağıtım Öğrenci Psikolojisini Olumsuz Etkiledi

BURSA’DA SINAV GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bursa’da LGS’nin ilk oturumunda öğrencilere yanlış kitapçıklar dağıtıldı. Sınavın başlamasından 15 dakika sonra hata fark edildi ve sınav esnasında kitapçık değiştirildi. Bu durumdan etkilenen öğrenciler, büyük stres altında gözyaşlarıyla sınavı tamamladı. Veliler bu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak, sınavın tekrarlanmasını talep etti. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı.

YANLIŞ DAĞITIM SINAV KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI

İddialara göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi’nin 01 No’lu salonunda sınava giren öğrencilere ilk oturumda yanlış kitapçık verildi. İlk oturumun 75 dakikası başlamasından 15 dakika sonra görevlilerin hatayı fark etmesiyle birlikte kitapçık değişimi yapıldı. Bazı öğrenciler, kitapçıklarını birkaç kez değiştirmek zorunda kaldı. Sınav ortasında yapılan bu değişiklik, öğrencilerde kafa karışıklığı ve stres oluşturdu. Sınav sonrasında, öğrencilerin yaşadığı sorunları ailelerine anlatmasıyla birlikte veliler savcılığa başvurdu. Veliler, öğrencilerin hayatını etkileyecek olan sınavda böyle bir durumun yaşandığı için tekrar sınav yapılmasını istedi.

VELİLER HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Sınav sonrası süreci değerlendiren Salih Bilge, “Sınav başladıktan 15 dakika sonra hata fark edildi. Bu durumun ardından kitapçıkların değiştirilmesiyle çocukların odakları kayboldu. Sınıfa başka kişiler girdi. Öğrenciler ağlayarak sınavı tamamladılar. CİMER’e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve savcılığa başvurarak gerekli suç duyurularında bulunduk. Bizim talebimiz, mağdur olan öğrenciler için yeni bir sınav yapılmasıdır” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI AİLELERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR

Bazı öğrencilerin defalarca kitapçık değiştirdiğini söyleyen veli Sevcan Egemen, yeğeninin sınavdan çıkarken oldukça üzgün olduğunu belirtti. Egemen, “Yeğenim sınavdan 10 dakika geç çıktı. Daha sonrasında ağlayarak sınıfa girdi. Çocuklar, kitapçıkların yanlış dağıtıldığı haberinin ardından büyük bir kargaşaya düştü. Öğrencilerin odakları kayboldu. Şikayetlerimizi duyurduk, hukuki süreç başladı. Çünkü çocuklar için bu sınav çok önemli, bir daha tekrarı yok. Emeklerinin heba olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa’daki olay, LGS hazırlık sürecindeki öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi. Sınav güvenliği ve başarılı bir sonuç elde etme beklentisi, yaşanan bu talihsiz durumu daha da kıymetli hale getirdi.