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“Bursa’da Lokma Döküldü, Papa İçin.”

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Papa Francis hayatını kaybetti

Katolik Hristiyanların dini lideri olan Papa Francis, 88 yaşında Vatikan’da yaşamını yitirdi. Vatikan, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Papa Francis’in vefat ettiğini açıkladı. Kardinal Kevin Farrell, yaptığı canlı yayında, Papa’nın Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini belirtti.

ani ölümü iznik halkını şaşırttı

21 Mayıs’ta Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümünde Bursa’nın İznik ilçesine gelmesi planlanan Papa Francis’in ani ölümü, burada yaşayanları derinden etkiledi ve şaşkınlık yarattı.

papa francis için lokma döktürdüler

İznik Bazilika’dan gelen ölüm haberi halk arasında büyük üzüntüye neden oldu. Vatandaşlar durumu öğrenir öğrenmez, Papa anısına çeşitli yerlerde lokma dökmeye başladılar.

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