Bursa’da Lüks Araç, Cip İle Çarpıştı

KAZA YERİNE DAKİKALARDA GELEN İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lüks bir otomobil, karşı yönden gelen bir cip ile çarpıştı. Bu kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu tespit edilen cipin sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu. Kaza, saat 01.10 civarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

SAVRULAN ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR

Edinilen bilgilere göre, İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil, karşı yönden gelen Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. Savrulan cip, yoldan çıkarak zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş’un yanı sıra yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı ve kaza yerini terk ettiği düşünülerek çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S., yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı olduğu anlaşılan Y.S., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Y.S.’nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SAVCILIK VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GÖREVDE

Olay yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.