Haberler

Bursa’da Market Çalışanı Kaçtı

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve çevresindeki ilçelerde de hissedildi. Düşük bir hissiyatla da olsa etkisini gösteren sarsıntı, birçok vatandaşın korku içinde açık alanlara çıkmasına neden oldu.

MARKET ÇALIŞANININ KAÇIŞ ANI

Deprem anında bir market çalışanının kaçış anı dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyı fark eden çalışanın kasa üzerinden atlayarak dışarı koştuğu görülüyor. O esnada markette alışveriş yapan iki çocuk da panik içinde dışarı çıktılar. Bu görüntüler, deprem anındaki kaosu net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.