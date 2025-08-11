Bursa’da Market Çalışanı Kaçtı

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve çevresindeki ilçelerde de hissedildi. Düşük bir hissiyatla da olsa etkisini gösteren sarsıntı, birçok vatandaşın korku içinde açık alanlara çıkmasına neden oldu.

MARKET ÇALIŞANININ KAÇIŞ ANI

Deprem anında bir market çalışanının kaçış anı dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyı fark eden çalışanın kasa üzerinden atlayarak dışarı koştuğu görülüyor. O esnada markette alışveriş yapan iki çocuk da panik içinde dışarı çıktılar. Bu görüntüler, deprem anındaki kaosu net bir şekilde ortaya koyuyor.