Bursa’da Market Deposunda Jeneratör Patlaması

PATLAMA ANINDA YAŞANAN PANİK

Bursa’da, 4 katlı bir yapının zemin katında yer alan bir marketin deposundaki jeneratör şiddetle patladı. İftar alışverişinin yoğun olduğu bir saatte gerçekleşen bu olay, mahalle sakinlerini sokağa döktü ve büyük bir panik havası yarattı. Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan Panayır Caddesi’ndeki zincir marketin deposunda, saat 17.00 sularında meydana geldi.

ALEVİ SÖNDÜRME MÜDAHALESİ

Patlama sonucu yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşların korkmasına neden oldu. Alışverişte bulunan insanlar, hemen dışarıya çıkmak için çabaladı. Neyse ki, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yetkililer, bu olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Olay yerindeki bazı vatandaşlar, jeneratörün daha önce de patladığına dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat ise devam ediyor.