Bursa’da Mehmet Ali Erbil Eğlendi. Ünlü Şarkıcı Mehmet Çevik ile Sohbet. İzleyiciler Geceye Kahkahalarla Eşlik etti. Mehmet Ali Erbil, “Nafaka Ödeyen Tek Adamım” Dedi. Gecenin Keyfi İkili Şov ile Arttı. Eğlenceli Anlar Katılımcılar Tarafından Yaşandı

MEHMET ALİ ERBİL’İN BURSA’DA GECESİ

Bursa’da ünlü şarkıcı Mehmet Çevik’in sahne performansına katılan Mehmet Ali Erbil, geceye damgasını vurdu. Erbil, şov boyunca yaptığı esprilerle ve samimi sohbetleriyle izleyenleri kahkahalara boğdu. “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” diyen Erbil, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.

MEHMET ÇEVİK’İN HATIRALARI

Sanatçı Mehmet Çevik, konuk sanatçı olarak sahnede Serdar Ortaç’a verdiği 450 bin doların kaybolma hikayesini anlattı. “Ben de Malta’ya gidecektim, Allah’tan eşim engel oldu. Eşimi çok seviyorum” diyerek kendi anılarını paylaştı. Bu esnada, Erbil ile sırasında gerçekleşen keyifli sohbet, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Erbil, “Ancak öldükten sonra kıymetim bilinecek” şeklinde duygusal bir göndermede bulunarak olayın ciddiyetini vurguladı.

İKİ SANATÇI ARASINDAKİ ESPRİLER

Mehmet Çevik’in sahnesinde yaptığı espriler, geceye eğlence katarken, hem Erbil hem de izleyiciler bu durumdan keyif aldı. Çevik, Erbil’e takılarak, “Serdar Ortaç’a verdiğim 450 bin dolar tek tuşla kayboldu” diyerek izleyicileri kahkahalara boğdu. Mehmet Ali Erbil, sosyal medyasından canlı yayın yaparak, binlerce takipçisine ve Serdar Ortaç’a Çevik’in performansını izlettirdi.

EĞLENCELİ ANILAR

Gece boyunca yapılan sıcak sohbetler, Erbil ve Çevik’in aynı okuldan mezun olduklarını açıklamalarıyla daha da hareketlendi. “Biz ikimiz de Nişantaşı Biçki Dikiş’ten mezunuz” diyen Erbil, “Ben kaneviçe bölümündeydim, sen hangi bölümdün? Overlok bölümü mü?” diye esprili bir şekilde karşılık verdi. Bu samimi anlar, izleyicileri şaşırttı ve güldürdü.

Bursa’daki bu unutulmaz gece, Mehmet Ali Erbil ve Mehmet Çevik’in sahne performanslarıyla renklenirken, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Çevik’in çeşitli şarkılarıyla eğlenen Erbil, “Kimsenin programına gitmedim, sadece seni dinlemek için Bursa’ya geldim” diyerek niyetini ortaya koydu.

NAFAKA VE AİLE KONUŞMALARI

Mehmet Çevik, eşi Gizem Çevik’i dinlemenin iyi bir karar olduğunu belirterek, “İyi ki eşimi dinlemişim. Eşimi çok seviyorum” dedi. Erbil de, “Ben de eşlerimi çok seviyorum. Ben de eşlerimi dinledim” diyerek cevap verdi. Çevik, ünlü şovmenin Türkiye’de nafaka birinciliği ödülü sahibi olduğunu söyleyince, izleyenler bu durum karşısında gülmeye başladılar. Erbil, “29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” diyerek konuyu bitirdi. “Helal olsun, iyi ki de ödemişim, çocuklarım bana çok iyi baktılar” diyerek duygularını paylaştı.