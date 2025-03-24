Bursa’da Metroda İki Grup Tartıştı

TARTIŞMALAR METRODA BAŞLADI

Bursa’da metro aracında seyahat eden iki grup arasında ani bir gerginlik meydana geldi. Olay, Osmangazi ilçesinde gerçekleşti ve tartışmanın sebebi henüz netleşmedi. İki grup, içinde bulundukları vagonda kısa süre içinde tansiyonu yükselten bir diyalog içine girdi.

AMATÖR KAMERA GÖRDÜ

Vagondaki bu gergin anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın gelişimi dikkat çekerken, yolcuların tepkileri de kayda geçti. Tartışmanın nasıl başladığı ve sona erdiği ise belirsizliğini koruyor.