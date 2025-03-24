Haberler

Bursa’da Metroda İki Grup Tartıştı

TARTIŞMALAR METRODA BAŞLADI

Bursa’da metro aracında seyahat eden iki grup arasında ani bir gerginlik meydana geldi. Olay, Osmangazi ilçesinde gerçekleşti ve tartışmanın sebebi henüz netleşmedi. İki grup, içinde bulundukları vagonda kısa süre içinde tansiyonu yükselten bir diyalog içine girdi.

AMATÖR KAMERA GÖRDÜ

Vagondaki bu gergin anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın gelişimi dikkat çekerken, yolcuların tepkileri de kayda geçti. Tartışmanın nasıl başladığı ve sona erdiği ise belirsizliğini koruyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Haberler

Konak’ta Elektrik Akımı Davası Gelişmesi

İzmir'de sağanak yağış sonucu elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında, Öktemay ailesi zararlarını karşılandığı için davadan çekildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.