Bursa’da Mevlid Kandili Manevi Huzur

MEVLİD KANDİLİ MANEVİ BİR ATMOSFERDE KUTLANDI

Bursa’da Mevlid Kandili, manevi bir atmosferde idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan bu özel gün, Bursa’da dualarla ve ibadetlerle anılıyor. Şehirdeki birçok camide yapılan programlar, özellikle Ulu Cami’de yoğun ilgi görüyor.

ULU CAMİ’DE YOĞUN KATILIM

Vatandaşlar, camide yatsı namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuma etkinliklerine katılmak için akın ediyor. Maneviyat dolu gecede okunan ilahiler, katılımcıların ruhunu canlandırıyor. Ulu Cami, her yaştan Bursalıların akınına uğrayarak, gecenin anlam ve önemi üzerine yapılan sohbetlerle de gönüllerde huzur buluyor.

DUALAR VE İLAHİLERLE GECE SONA ERDİ

Program, yatsı namazının ardından okunan ilahiler ve dualarla tamamlanıyor. Mevlid Kandili nedeniyle Ulu Cami, yılın en yoğun gecelerinden birini yaşıyor.