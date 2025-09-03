Haberler

Bursa’da Mevlit Kandili Kutlandı, Gül Dağıtıldı

Bursa İl Müftülüğü, Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandilini gül dağıtarak kutladı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Muradiye Külliye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı, bu anlamlı günde sokaklarda gül dağıttı.

Mevlid Kandili dolayısıyla Muradiye Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşlara birebir gül takdim edildi. İl Müftüsü Karabayır, gül takdim ederken esnafın ve vatandaşların kandilini tebrik etti.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

