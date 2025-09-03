Bursa’da Mevlit Kandili Kutlandı, Gül Dağıtıldı

MEVLİT KANDİLİ KUTLAMALARI

Bursa İl Müftülüğü, Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandilini gül dağıtarak kutladı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Muradiye Külliye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı, bu anlamlı günde sokaklarda gül dağıttı.

ESNAFA VE VATANDAŞLARA GÜL TAKDİMİ

Mevlid Kandili dolayısıyla Muradiye Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşlara birebir gül takdim edildi. İl Müftüsü Karabayır, gül takdim ederken esnafın ve vatandaşların kandilini tebrik etti.