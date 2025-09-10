Bursa’da Minibüs İle Servis Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta, Bursa-Ankara karayolunda gerçekleşti. Oylat kaplıcalarından İnegöl’e yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, dönüşün yasak olduğu bir yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı.

YARALILAR VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazanın sonucunda minibüs sürücüsü ile birlikte yolculardan Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralanıyor. Yaralılar, olay yerinde gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırılıyor.

POLİS EKİPLERİNİN SORUŞTURMASI

Kazanın hemen ardından bölge trafik ekipleri yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açarken, polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlatıyor.