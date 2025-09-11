Bursa’da Minibüs Servisle Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti. Oylat kaplıcalarından İnegöl’e seyahat eden Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, yasak olan bir yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kaza sonucunda minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS VE TRAFİK EKİPLERİNDEN İNCELEME

Kazanın ardından, bölge trafik ekipleri yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Bunun yanı sıra, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.