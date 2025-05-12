Bursa’da Miras Davası Başlatıldı

Erdal Y. babası Mahmut Y.’nin yeşil kartının iptal olmaması için kendisine ait evi baldızının üzerine yaptırdığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Üç yıl önce hayatını kaybeden Mahmut Y., maddi durumu olmayan bireylerin tedavi masraflarının devletten karşılanmasını sağlayan yeşil kart ile yararlanıyordu. Erdal Y. babasından miras kalan dükkanın satışından elde ettiği gelirle alınan evi, üvey teyzesi Semra Y.’nin elde etmesine izin vermek için yaptırdığını savunuyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR

Erdal Y., Mahmut Y.’nin akciğer kanserinden vefat ettiğini belirtiyor. Babası öldükten sonra miras meselesi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Erdal Y., üvey annesi Hatice Y., üvey teyzesi Semra Y. ve kardeşi İbrahim Halil Y. ile miras davası açtı. Erdal Y. duygularını ifade ederken, “Benim fazlasında gözüm yok. Hakkımı almak istiyorum ve şu anda çok mağdur durumdayım” dedi.

TEHDİT VE ZORLUKLAR

Erdal Y., mirastan hak talep ettiğinde üvey annesi ve teyzesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. “Babam yeşil kartı iptal olmasın diye aldığı evi, üvey teyzemin üzerine yaptı. Ben de mirastan hakkımı almaya çalıştığımda, bana kesinlikle hakkımı vermediler” diyen Erdal Y., zor durumda olduğunu vurguladı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ

Erdal Y., babasının ev aldığından haberdar olmadığını belirtiyor ve öldükten sonra bunu öğrendiğini dile getiriyor. “Maddi durumum hiç iyi değildir. Benim fazlasında gözüm yok, yalnızca hakkımı arıyorum ama alamıyorum. Bu konuda kim varsa benden mağdur eden, hepsinden şikayetçiyim” şeklinde açıklama yaptı. Babasını, ev alırken kendilerine bilgi vermediği için de eleştiriyor.