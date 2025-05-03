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Bursa’da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

YANGININ DUMANLARI GÖRÜLDÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir mobilya imalathanesinde bir yangın çıktı. Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak’taki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, dumanların yükselmesiyle çevredeki kişiler tarafından fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Hızla yapılan ihbarlarla birlikte bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine varan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İmalathane içerisinde önemli hasara yol açan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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