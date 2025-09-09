Haberler

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

BURSA’DA YANGINLA MÜCADELE

Bursa’da seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Motosiklet sürücüsü, aracını yol kenarına çektiği an, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Alevlerin sardığı motosikleti söndürmek için birçok kişi müdahale etti.

YARDIMSEVERİN DİKKAT ÇEKEN MÜDAHALESİ

Yangına müdahale edenler arasında kırık ayağı olan bir vatandaş dikkat çekti. Ayağında alçı bulunan bu yardımsever, hızla motosiklete doğru koşarak elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Diğer vatandaşların da desteğiyle gerçekleştirilen müdahale sonunda alevler başarıyla söndürüldü.

