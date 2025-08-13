Bursa’da Motosiklet Argümanı Feci Kazada

KAZA ANI

Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, aniden dönüş yapan bir otomobile çarpması sonucu talihsiz bir kaza geçirdi. Olayda, motosiklet sürücüsü Serda Acar metrelerce savrularak yaşamını yitirdi. Bu feci kaza, Minareliçavuş Mahallesi’nde gerçekleşti ve kazanın anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ACI HABER

Serda Acar’ın 1 ay sonra evleneceği öğrenildi. Genç sürücünün ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ev hapsi cezası aldı. Bu durum, hayatını kaybeden Acar’ın yakınlarını derinden etkiledi ve ailenin sürücünün uygun bir ceza alması için kamuoyuna çağrıda bulunmasına yol açtı.