Haberler

Bursa’da Motosiklet Çarpışması, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralanıyor. Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan H.S. (25) tarafından kullanılan plakasız motosiklet, karşı yönden gelen S.D. idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONUCU AĞIR YARALANMA

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruluyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu kaydediliyor. Otomobil sürücüsü ise olay sonrası gözaltına alınıyor. Kazanın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, çevredeki bir iş yeri tarafından sağlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Haberler

Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.