Bursa’da Motosiklet Çarpışması, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralanıyor. Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan H.S. (25) tarafından kullanılan plakasız motosiklet, karşı yönden gelen S.D. idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONUCU AĞIR YARALANMA

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruluyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu kaydediliyor. Otomobil sürücüsü ise olay sonrası gözaltına alınıyor. Kazanın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, çevredeki bir iş yeri tarafından sağlanıyor.