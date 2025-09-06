Haberler

Bursa’da Motosiklet İki Kadını Yaraladı

KAZA VE YARALANMALAR

Bursa’da, alt geçit bulunmasına rağmen caddeden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadınlar yaralandı ve çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. Kaza sonucunda trafikte kısmi aksaklıklar yaşandı. Olay, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLETİN ALT GEÇİT İHLALİ

Edinilen bilgilere göre, 34 FVK plakalı kurye motosikleti, alt geçidi ihlal ederek karşıya geçmekte olan 2 kadına çarptı. Yere düşen kadınlar yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİS TAHKİKATI BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 Akıllı Endüstri Fuarı Başladı

Çin’in Chongqing şehrindeki fuarda, 600’ü aşkın yerli ve yabancı firma otonom sürüşten akıllı evlere kadar çeşitli yenilikler sunuyor.
Haberler

A Milli Futbol Takımı, Yarın İspanya İle Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile Konya'da mücadele edecek. Takım, ilk maçında Gürcistan'ı yenerek avantaj sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.