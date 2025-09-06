Bursa’da Motosiklet İki Kadını Yaraladı

KAZA VE YARALANMALAR

Bursa’da, alt geçit bulunmasına rağmen caddeden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadınlar yaralandı ve çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. Kaza sonucunda trafikte kısmi aksaklıklar yaşandı. Olay, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLETİN ALT GEÇİT İHLALİ

Edinilen bilgilere göre, 34 FVK plakalı kurye motosikleti, alt geçidi ihlal ederek karşıya geçmekte olan 2 kadına çarptı. Yere düşen kadınlar yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİS TAHKİKATI BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.