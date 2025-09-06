Bursa’da Motosiklet, Kadınlara Çarptı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’da karşıya geçmek isteyen iki kadına motosiklet çarptı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çarpmanın ardından kadınlar yere savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmeye başladı.

MOTOSİKLETİN ALT GEÇİT İHLALİ

Edinilen bilgilere göre, 34 FVK plakalı kurye motosikleti, alt geçitten geçmek yerine yollarını değiştiren iki kadına çarptı. Kazanın etkisiyle yaralanan kadınlar, çevredeki insanların yardımıyle sağlık ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısmen aksamaların yaşandığı bildirildi.