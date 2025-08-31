Gündem

Bursa’da Motosiklet, Kamyonla Çarpıştı; 2 Yaralı

bursa-da-motosiklet-kamyonla-carpisti-2-yarali

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. 18 yaşındaki Birkan T.’nin kullandığı plakasız motosiklet, karşı yönden gelen 43 yaşındaki Rüstem Ç.’nin yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki 29 yaşındaki Tarık B. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve nedenleri araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, İtalyan medyası tarafından takip edilen uluslararası kulüplerin ilgisini çekti. Gelişmeler merakla bekleniyor.
Flaş

Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

Ordu kimliğine sahip kişilerin Japonya'ya girişi zorlaşıyor. Bunun sebepleri ve ayrıntılar merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.