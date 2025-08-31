Bursa’da Motosiklet, Kamyonla Çarpıştı; 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. 18 yaşındaki Birkan T.’nin kullandığı plakasız motosiklet, karşı yönden gelen 43 yaşındaki Rüstem Ç.’nin yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki 29 yaşındaki Tarık B. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve nedenleri araştırılıyor.