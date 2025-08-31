Bursa’da Motosiklet, Kamyonla Çarpıştı; 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.’nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki Tarık B. (29), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.