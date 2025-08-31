Gündem

Bursa’da Motosiklet, Kamyonla Çarpıştı; 2 Yaralı

bursa-da-motosiklet-kamyonla-carpisti-2-yarali

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.’nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki Tarık B. (29), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Mercedes-Benz, EQE Üretimini Durduruyor

Mercedes Benz, elektrikli modelinin üretimini durdurma kararı alarak otomotiv sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Bu hamle lüks otomotiv dünyasında önemli bir değişimi temsil ediyor.
Flaş

Muhammed Bayo Resmi Olarak Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Lille'den 27 yaşındaki Muhammed Bayo'yu bir yıllığına kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.