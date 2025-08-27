Bursa’da Motosiklet Kaza Yaptı, Yaralılar

KAZA DETAYLARI

Bursa’da bir motosiklet kaldırıma ve bir işletmenin girişine çarptı. Bu talihsiz kazada iki kişi ağır yaralandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da yol üzerindeki bir işletmenin giriş basamağına çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan T.H. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Olayın sebepleri ve kaza ile ilgili detaylar üzerine çalışmalar devam ediyor.