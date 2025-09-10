Bursa’da Motosiklet Kazası: Baba Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, bir kamyonun çarptığı motosikletteki baba yaşamını yitiriyor, oğlu ise ağır yaralanıyor. İddiaya göre, Turhan E. tarafından yönetilen 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet A. (44) tarafından kullanılan 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere savruluyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor ve olay yerine sağlık ekipleri yönlendiriliyor. İlk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet A. (44) ile oğlu Eymen A. (15), ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ne yazık ki, motosiklet sürücüsü Mehmet A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiriyor. Eymen A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor ve tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ediliyor.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından kamyon sürücüsü Turhan E, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Kazanın detayları ve sebebinin araştırılması için soruşturma başlatılıyor.