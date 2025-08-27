Bursa’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

BURSA’DA MOTOSEKLET KAZASI

Bursa’da meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi ağır yaralandı. B.G. isimli sürücünün kullandığı 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, Duaçınarı Mahallesi’ndeki Ankara Yolu Caddesi’nde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada, sürücü B.G. ile motosiklette yolculuk yapan T.H. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. İki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

POLİS İNCELEMESİ VE MOTORUN KALDIRILMASI

Olayın hemen ardından polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Motosiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili detayların araştırılması sürüyor.