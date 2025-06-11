Bursa’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANAN MOTORCU YOLA YATTI

Bursa’da, trafiğin arasında hızla ilerleyen motosikletliler kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, uzun bir süre yolun ortasında kalarak sağlık ekiplerini bekledi. Kazanın anı, bir araç kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen motosikletliler, trafiğin durmasıyla birlikte birbirleriyle çarpıştı.

TRAFFİK KAZASI SONRASI OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

16 AYJ 247 plakalı motosiklet sürücüsünün yere düşmesiyle trafik tamamen durdu. İzmir yönündeki tek şerit kaza sonrası kapandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, caddenin ortasında yatarak sağlık ekiplerini beklemesiyle dikkat çekti. Kaza anı, araç kamera görüntülerine anbean yansıdı ve motosikletlilerin araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.