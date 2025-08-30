Bursa’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün yaralı bir şekilde atlattığı kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardım için seferber olurken, bir kişinin çocuğuyla birlikte yardım etmesi dikkat çekti. Kaza, dün akşam saat 20.05 civarında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Elde edilen bilgilere göre, 16 yaşındaki genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada hareket halindeki iki araca çarparak durabilen genç, çarpmanın etkisiyle savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla birlikte, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme süreci başlattı.