Bursa’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

ACIL KAZA VE SONUÇLARI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, motosikletin bariyerlere çarpması sonucunda yaşandı. Ali Kara’nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kaynağı bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosiklet önce bir araca çarptı, ardından bariyere tosladı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazada, Ali Kara ile arkasındaki 15 yaşındaki P.U. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan polis ve 112 Acil Sağlık ekibi, yaralılara müdahalede bulundu. Ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Ali Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. P.U.’nun sağlık durumunun da ağır olduğu haberi alındı.