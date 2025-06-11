Bursa’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINDA YARALANMA

Bursa’da, trafiğin ortasında hızla ilerleyen motosikletlilerin karıştığı bir kaza gerçekleşti. Yaralanan motosiklet sürücüsü, uzun bir süre yolun ortasında yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kaza anı ise bir araç kamerasına yansıdı.

HIZLI İLERLEYEN MOTOSİKLETLER

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Belli bir hızla ilerleyen araçların arasından hızlıca geçen motosikletliler, trafikte durduğu anda birbirleriyle çarpıştı. 16 AYJ 247 plakalı motosiklet sürücüsü yere düştü ve bu durum sebebiyle trafik tamamen durdu. İzmir istikametinde tek şeridin kapandığı kaza sonrası, yaralı motosiklet sürücüsü caddenin ortasında sağlık ekiplerini bekledi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletlilerin, araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi de görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat halen devam ediyor.