Haberler

Bursa’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINDA YARALANMA

Bursa’da, trafiğin ortasında hızla ilerleyen motosikletlilerin karıştığı bir kaza gerçekleşti. Yaralanan motosiklet sürücüsü, uzun bir süre yolun ortasında yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kaza anı ise bir araç kamerasına yansıdı.

HIZLI İLERLEYEN MOTOSİKLETLER

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Belli bir hızla ilerleyen araçların arasından hızlıca geçen motosikletliler, trafikte durduğu anda birbirleriyle çarpıştı. 16 AYJ 247 plakalı motosiklet sürücüsü yere düştü ve bu durum sebebiyle trafik tamamen durdu. İzmir istikametinde tek şeridin kapandığı kaza sonrası, yaralı motosiklet sürücüsü caddenin ortasında sağlık ekiplerini bekledi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletlilerin, araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi de görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.