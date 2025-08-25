Bursa’da Motosiklet Kazası Olmuştu

KAZA BİLGİLERİ

Bursa’da gerçekleşen bir trafik kazasında şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün, 40 dakikalık arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu bildirildi. Kaza, İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerindeki bir noktada meydana geldi.

İki grup halinde seyreden motosikletlilerden A.İ.’nin kullandığı 16 BJV 973 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek şarampole düştü. Kazayı gören arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olayın ardından kısa süre içinde jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü için arama kurtarma çalışmasına başladı. Yaklaşık 40 dakikalık bir çabanın ardından, yaralı sürücüye ulaşıldı. İlk müdahalenin ardından A.İ., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma da başlatıldı.