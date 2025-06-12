Bursa’da Motosiklet Kazası, Sürücü Yaralandı

İNEGÖL’DE KAZA FELAKETİ

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokak’ta gerçekleşti.

ÇARPIŞMA YAŞANDI

Hafif ticari araç sürücüsü Mehmet K. (29) idaresindeki 16 KFD 52 plakalı araç, 12 yaşındaki Muhammet K. tarafından yönetilen 16 BBT 219 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yola düştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk tedavisi gerçekleştirilip durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.