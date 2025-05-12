Bursa’da Motosiklet Kazasında 1 Ölü

KAZA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yer alan bir kazada 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kazaya, Halit Altuntaş’ın yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet ile Hasan Mert Köse’nin (25) kullandığı 16 BKS 024 plakalı motosikletin çarpışması neden oldu. Çarpışma sonucunda her iki sürücü de yaralar aldı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde kaza mahalline polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Mert Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.