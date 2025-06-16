Bursa’da Motosiklet Kazasında Anne Yaralandı

TİPİK BİR TRAFİK KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kumla-Armutlu Çevreyolu’nda bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Sakallı Düğün Salonu önünde yaşandı ve bir anne ile 5 yaşındaki bisikletli kızı ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HIZLA MÜDAHALE YAPILDI

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralılar için olay yerinde hızla 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından anne ve kızı, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü ise başındaki kaskla yaralıların ambulansa taşınmasına yardım etti.

TRAFAİKTE DÜZENLEMELER YAPILDI

Kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.