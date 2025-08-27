Bursa’da Motosiklet Kazasında Batuhan Güneş Hayatını Kaybetti

GÜNDEMDEKİ KAZA

Bursa’da meydana gelen bir motosiklet kazasında 24 yaşındaki Batuhan Güneş’in hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Düğün tarihi sadece üç gün sonra olan Güneş’in, kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Kaza, Yıldırım ilçesindeki Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Batuhan Güneş, 16 BPZ 219 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da bir işletmenin giriş basamağına çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Batuhan Güneş ağır yaralandı ve arkasında yolcu olarak bulunan T.H. da aynı şekilde durumunu ağırlaştırdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerin yapılmasının ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tüm müdahalelere rağmen Batuhan Güneş kurtarılamadı ve T.H.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürücüsü kontrolünü kaybederek kaldırıma çarpması, daha sonra yola savrulması ve Batuhan Güneş’in kaldırıma düşmesi net bir şekilde görülüyor. Arkadaşı T.H.’nin de metrelerce ileriye fırladığı bu görüntülerle kayıt altına alındı. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.