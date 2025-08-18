Bursa’da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosikletin park halinde bulunan bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Furkan T. (20) idaresindeki motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan motosiklet sürücüsü Furkan T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emir K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki Furkan T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emir K’nin ise hayati tehlikesinin devam etmekte olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatarak gerekli incelemelere başladı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar araştırılıyor.