Bursa’da Motosiklet Kullanıcılarına Dronlu Denetim

DRON DESTEKLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kullanıcılarına yönelik bir denetim düzenledi. Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi ve Gemlik-Mudanya Çevreyolu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Trafik Jandarma Timleri, Asayiş Timleri ve sivil ekipler birlikte çalıştı. Dron destekli yapılan denetimlerin amacı, motosiklet trafiğini düzenlemek ve güvenliği artırmak oldu.

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Denetim sürecinde toplam 407 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 21 sürücüye 118 bin 140 lira trafik idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, 6 motosiklet trafikten men edildi ve 2 motosiklet sürücüsü araç kullanmaktan men edildi. Yapılan denetimlerin, özellikle hafta sonları motosiklet sürücülerine yönelik olarak devam edeceği belirtildi.