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Bursa’da Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

BÖLGE TRAFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda kurallara uymayan sürücülere toplam 22 bin 687 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ DENETLENDİ

Karacabey’de yapılan denetimlerde, 25 motosiklet sürücüsü incelendi. Denetimlerin sonucu; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/A (Muayenesiz araç kullanmak) maddesi gereği 1 araç sahibine, 91. (Sigortasız araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücüye, 39/2 (Yetersiz ehliyetle araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücü ve 1 araç sahibine, 78/1b (Kask takmamak) maddesi gereği 1 sürücüye ceza uygulanarak toplamda 5 ceza maddesi ile birlikte toplam 22 bin 687 TL tutarında cezai işlem yapıldı.

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