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Bursa’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET KAZASI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. E.Ç. (25) tarafından yönetilen 16 ASY 597 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen M.B.B.’nin (16) kullandığı 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve otomobil, kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi. Olay sonrası 112 Acil Servis ekipleri kaza yerine intikal etti ve M.B.B.’yi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. M.B.B.’nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, diğer sürücü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

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