Bursa’da Motosiklet ve Otobüs Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile motosiklet çarpıştı ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde yaşandı. 56 yaşındaki Ali A. yönetimindeki 16 BAB 335 plakalı motosiklet, 26 yaşındaki Hamza T. tarafından idare edilen 16 M 06 009 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali A., İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine dair ipuçları sunuyor.