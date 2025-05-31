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Bursa’da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

BURSA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücüsü yaralandı. E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZADA YARALANMA VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.B.B’yi Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü. M.B.B’nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü E.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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