Bursa’da Motosiklet Yangını Kontrol Edildi

MOTOSİKLET YANGINIYLA MÜCADELE

Bursa’da meydana gelen olayda, seyir halindeki bir motosiklet aniden yanmaya başladı. Bacağında alçı olan Halil A., bu durumu gördüğünde yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye karar verdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YANGIN ANI VE HALİL A.’NIN ÇABASI

Olay, Osmangazi ilçesinin Demirtaş mevkiisinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Motosiklet, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyümesine neden olurken, Halil A., yolcu koltuğundaki aracından çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bacağındaki alçıya rağmen gösterdiği cesaret, dikkat çekti.