Bursa’da Motosiklet Yangını Kontrol Edildi

MOTOSİKLET YANGINIYLA MÜCADELE

Bursa’da meydana gelen olayda, seyir halindeki bir motosiklet aniden yanmaya başladı. Bacağında alçı olan Halil A., bu durumu gördüğünde yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye karar verdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YANGIN ANI VE HALİL A.’NIN ÇABASI

Olay, Osmangazi ilçesinin Demirtaş mevkiisinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Motosiklet, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyümesine neden olurken, Halil A., yolcu koltuğundaki aracından çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bacağındaki alçıya rağmen gösterdiği cesaret, dikkat çekti.

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

