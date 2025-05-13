Haberler

Bursa’da Motosiklet Yarışı Gerçekleşti

BURSA’DA YAŞANAN TEHLİKELİ MOTOSEKLET YARIŞI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde motosiklet süren iki sürücü, motosikletlerinin ön tekerleklerini kaldırarak büyük bir hızla ilerledi. Bu tehlikeli yarış anları, sürücülerin kask kameraları ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR

Kamera kayıtlarında, motosikletlilerin “Başlıyoruz gençler hazır mıyız?” diye seslenerek yarışa başladığı görülüyor. Sürücüler, kırmızı ışığın yanmasını hiçe sayarak, durmakta olan araçları sollayarak yola devam ediyor. Ayrıca, karşıya geçen yayalara aldırmadan hız kesmeden hareket ettikleri anlar da görüntülenmiş. Motosikletlerin ön tekerleklerini kaldırmış bir şekilde, metrelerce ilerlemeleri dikkat çekiyor.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu tehlikeli davranışların sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekipleri yarışan sürücüleri yakalamak için çalışmalarına başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

HistoriC Camiler için Karekod Panoları Asıldı

İstanbul'da Dijital İstanbul projesi çerçevesinde, 597 tarihi camiye çok dilli karekod panoları eklendi. Bu uygulama, kültürel mirası keşfetmek isteyenlere rehberlik sunuyor.
Haberler

Manisa’nın Soma İlçesinde 301 İşçi Yad Edildi

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi, 13 Mayıs 2014'teki trajik olayın 11. yılında anılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.