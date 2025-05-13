Bursa’da Motosiklet Yarışı Gerçekleşti

BURSA’DA YAŞANAN TEHLİKELİ MOTOSEKLET YARIŞI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde motosiklet süren iki sürücü, motosikletlerinin ön tekerleklerini kaldırarak büyük bir hızla ilerledi. Bu tehlikeli yarış anları, sürücülerin kask kameraları ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR

Kamera kayıtlarında, motosikletlilerin “Başlıyoruz gençler hazır mıyız?” diye seslenerek yarışa başladığı görülüyor. Sürücüler, kırmızı ışığın yanmasını hiçe sayarak, durmakta olan araçları sollayarak yola devam ediyor. Ayrıca, karşıya geçen yayalara aldırmadan hız kesmeden hareket ettikleri anlar da görüntülenmiş. Motosikletlerin ön tekerleklerini kaldırmış bir şekilde, metrelerce ilerlemeleri dikkat çekiyor.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu tehlikeli davranışların sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekipleri yarışan sürücüleri yakalamak için çalışmalarına başladı.